Anne kokusu koruyor

Almanya’nın Lübeck Üniversitesi’nden bilim insanları, anne kokusunun bebekler üzerindeki etkisini

araştırdı. 7 aylık bebekler incelendi. Anne kokusunun, korktukları zaman bebekleri rahatlatıcı bir etkisi olduğu belirlendi.

Araştırmada, annenin tanıdık kokusunun, bebeklerin duygusal ve özellikle de yüzlerine olan tepkisini nasıl etkileyeceğini test etmek için Lübeck'ten ve çevresinden 91 bebek ve anneleri laboratuvara davet edildi.

7 aylık bebeklerin annelerinin kokusunu hissetmeyince, bunun bebekler üzerindeki etkisinin nasıl olduğu ve yüzlerinin nasıl değişebileceği test edildi. İlginç bir şekilde, farklı bir anne kokusunu veya hiçbir koku almayan bebekler yüzlerinde korku tepkisini gösterdi. Fakat annelerini koklayabilen bebeklerde korku yoktu. Bu nedenle, anne kokusunun, 7 aylık bebeklerin korku tepkilerinde bir azalmaya yol açıldığı bilimsel olarak kanıtlandı.

10/11/2019 15:19