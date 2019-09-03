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Anne Marie minik hayranıyla karate yaptı

Regnum Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı

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03/09/2019

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Anne Marie minik hayranıyla karate yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren Karakaya, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı.   Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.

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TAGS: Anne Marie minik hayranıyla karate yaptı, haber, kıbrıs,
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