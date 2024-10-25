Anne Saltukhan: ''Şimdi kızıma müjdeli haberi vermeye mezarlığa gidiyorum''

İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca öldürmekten yargılanan Sefer Buğra Altundağ, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası Helin’in annesi Zişan Reessur Saltukhan, basına açıklama yaptı ve “İçim soğumadı evladım gitti artık onu göremeyeceğim. Şimdi çocuğuma kızıma müjdeli haberi vermeye mezarlığa gidiyorum. Adalete güvenimiz sonsuzdu adalet yerini buldu. Kızıma müjdeyi vermeye gideceğim, huzurlu uyusun. Helin’ler ölmesin. Aileler devlet çocuklara sahip çıksın” dedi.