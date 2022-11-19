Anne şempanze, sezaryenle doğurduğu yavrusuna ilk kez sarıldı

ABD'de bir şempanzenin sezaryenle doğurduğu yavrusuna ilk kez sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Kansas eyaletindeki Sedgwick County Hayvanat Bahçesi'nde Mahale adlı şempanze, 15 Kasım'da sezaryenle doğum yaptı.

Perşembe günü çekilen videoda, doğum komplikasyonları nedeniyle yaklaşık iki gün yavrusundan ayrı kalan annenin, çocuğuyla bir araya geldiği anlar görüntülendi.

Videoda Mahale, çocuğunun kaldığı bölmeye girip bir süre bekliyor. Yavrusu bir kolunu havaya kaldırdığı anda da onu sevinçle kucağına alıyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri yavruya, Doğu Afrika'da kullanılan Svahili dilinde "oyun" anlamına gelen Kucheza adını verdi.

Mahale, Kucheza'ya sıkı sıkı sarılırken, hayvanat bahçesi görevlilerinden birinin "Aferin sana Mahale" dediği de duyuluyor.

Anne şempanzenin doğum yapmakta zorlandığını fark eden hayvan bakımı ekipleri, bebeğin cerrahi işlemle alınmasına karar vermişti.

Sezaryen doğuma destek vermeleri için College Hill Obstetrik ve Jinekoloji adlı tıp merkezinden kadın doğum uzmanları Laura Whisler ve Janna Chibry de hayvanat bahçesine çağrılmıştı.

Hayvanat bahçesinin sağlık direktörü Heather Arens, vücuttaki kasılmaların nelere yol açtığı tam olarak takip edilemediğinden, hayvan doğumlarında zorluk yaşanabildiğine dikkat çekti. Direktör, Mahale'nin doğumundaysa herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan Kaptan Amerika rolüyle tanınan ünlü oyuncu Chris Evans, Twitter'daki gönderisinde görüntüleri paylaşarak "Bu videoyu 100 kez izledim" dedi.

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19/11/2022 22:46