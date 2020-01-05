Anne sütünden gelen 'zehir'

Doğum sonrası sütü fazla olan anneler, bebeğin gelişimi için çok önemli olan bu besini litresi 1000 liradan internette satıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: “Kaynağı bilinmeden alınıp bebeğe verilen bu sütler hepatit, AIDS gibi hastalıklar ve çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir, bebeği öldürebilir.”

Anneler sütlerini satmak için veya süt satın almak için internet üzerindeki bazı sitelerde ya da bloglarda yasal olmayan yollarla bir araya geliyor. Bazı anneler, sütlerinin 100 mililitresi 100 liradan (litresi 1000 lira) satıyor. DHA muhabiri bu annelerden birinin eşi ile konuştu. Adam, “Bebeğimiz şu an 1 aylık. Eşim emziriyor ama fazla sütü var. Şu an iki aileye süt veriyoruz. Doğumdan sonra maddi sıkıntımız oldu. Biz de zor durumda olmasak süt satmazdık” dedi.

05/01/2020 12:20