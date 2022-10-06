Anne sütüne en yakın protein: İşte yumurtanın bilinmeyen faydaları

En kaliteli protein içeriğine sahip olan yumurta günlük menü planlamalarımızda listenin başında gelir. Yumurta, besin değeri oranından son derece zengin içeriklidir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yumurta içinde temel amino amitleri bulundurmaktadır. Yumurta yüksek oranda kolin ve A vitamini içermektedir.

Çocuklarımızın sağlıklı, zinde olmasında ve enfeksiyondan korunmasında yardımcıdır. Beyin gelişimi ve hücre yenilenmesi için bebeklerde de 6 aydan itibaren ek besinlere geçişte anne sütünden sonra yumurta ilk başlanması gereken besinlerdendir.

Demir emilimi eksikliğinde en iyi demir kaynaklarından olan yumurtaya beslenmenizde sıklıkla yer vermelisiniz. Yumurta ile demir depolarınızı doldurun.

Araştırmalara göre sabahları kahvaltıda yumurta tüketen bireylerin iştah kontrolünde tüketmeyen bireylere göre daha kontrollü oldukları çıkmıştır. Yumurta tüketen bireyler kilo kontrollerini sağlayarak obezite riskini de azaltmış olmaktadır.

Güne kaliteli protein ile başlamak en doğru olanıdır. Kahvaltıda zaman yetersizliğinden çoğu zaman pratik kahvaltılara yönelme oluyor. Siz siz olun güne sağlıklı ve formda tutan bir kahvaltı ile başlayın.

Öğle ya da akşam yemeklerinizde de yumurtalı pratik tarifler geliştirebilir kaliteli protein olan yumurtayı tüketebilirsiniz. Ispanak yemeği, menemen, çılbır yumurta ekleyebileceğiniz pratik yemekler arasında yer almaktadır.

Sağlıklı bireyler ve büyüme dönemindeki çocuklar için her gün bir yumurta tüketimini tavsiye ediyorum. Kolesterol kısıtlaması yaptığımız bireylerde günde maksimum 300 mg kolesterol alınmalıdır. Bunun için kan kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerde yumurta tüketiminin haftanın 3-4 günü şeklinde olması gerekir.

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06/10/2022 13:33