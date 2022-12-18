Anne ve babaları farklı ama onlar ikiz!

Tıp dünyasını şoke eden bu habere göre; tek yumurta ikizi olan Brittany ve Briana, Josh ve Jeremy Salyers ile evlendi. Ancak onların hikayesini ilgi çekici yapan yalnızca bu değildi. Aynı zamanlarda hamile kalan Brittany ve Briana'nın çocukları üzerinde yapılan araştırmalar onların da anne ve babaları gibi ikiz olduğunu ortaya çıkarttı. Birçok kişiye göre imkansız olan bu olay; tüm dünyayı adeta şoke eden türden…

İki kız kardeş, oğullarının kardeş, kuzen ve ikiz olduğunu söyleyerek insanları şaşırttı. Brittany ve Briana, tek yumurta ikizleri Josh ve Jeremy Salyers ile dünya evine aynı gün girmiş ve onların şoke eden hikayesi böylece başlamıştı. Aynı evde yaşamaya başlayan iki çift, aynı zamanlarda çocuk sahibi oldu. İki çocuk birbirlerine öyle benziyordu ki yapılan araştırmalarda onların kuzen olmaları gerekirken ikiz olduğu ortaya çıktı…

Brittany ve Briana, tek yumurta ikizleri Josh ve Jeremy Salyers ile evlenen ve ardından aylar sonra bebekleri doğuran tek yumurta ikizleridir.

Sevimli oğulları Jett ve Jax'in bir Instagram gönderisini yüklediler ve onların kuzen değil genetik kardeşler ve dördüncül ikizler olduklarını söylediler.Birçok kişi, bunun nasıl mümkün olduğu konusunda kafası karışmış yorumlara katıldı.

Bir kişi şöyle açıkladı: "Anneleri ve babaları tek yumurta ikizi. Her iki ebeveyn grubunun da çocukları oldu. Her ikisini de aynı DNA yarattı."

Bir diğeri ekledi: "Tek yumurta ikizleri aynı DNA'yı paylaşıyor ve her iki ebeveyn seti de aynı."

"Bu aile bir soy DNA Testi yapsaydı, bu bebekleri kuzen değil kardeş olarak gösterirdi!"

Pek çok insan çocukların neredeyse aynı göründüklerini söyledi.

Brittany ve Briana, Josh ve Jeremy ile 2017'de bir ikizler festivalinde tanıştılar 5 Ağustos 2018'de ortak bir düğün yaptılar, Virginia'da aynı evde yaşıyorlar.

Çiftler, hamilelik haberini paylaştıkları Instagram sayfalarında şöyle yazdılar: "Bil bakalım ne oldu!!?? HER İKİ çift de hamile!"

Gönderi şöyle devam etti: "Üst üste binen gebelikler yaşamaktan ve bu haberi hepinizle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!" "Çocuklarımız sadece kuzen değil, aynı zamanda tam genetik kardeşler ve dörtlü katlar olacak! Onlarla ve birbirleriyle tanışmaları için sabırsızlanıyorum!"

Paylaşılan hamilelik birçokları için şok edici gelse de, kız kardeşler Australia's Today'e aynı anda hamile kalmayı planlamıştı.

Brittany, "Bence hamileliği birlikte deneyimlemek isteyeceğimiz bir şey" demişti.

"Hayatımızın çoğu dönüm noktasını, doğum günlerini, ehliyet alma, mezuniyet ve çifte düğünümüzü birlikte yaşadık.

"Bu bir sonraki büyük etkinlik olacak ve bunu birlikte deneyimlemek isteriz ve bunu yapacağız."

Bu hikaye ilk olarak The Sun'da yayınlandı ve burada izin alınarak çoğaltıldı.

Çocukların doğmasıyla beraber bebekler üzerinde yapılan araştırmada ise şoke eden bir sonuç ortaya çıktı.

İki ayrı anne ve babadan dünyaya gelen bu çocuklar yalnızca kuzen değil aynı zamanda ikiz kardeşti.

Bu sonuç duyanları şaşkına çevirse de bilimsel olarak açıklaması mevcut. Öyle ki, ikiz anne ve babanın çocuğu olmaları onları dördüncül ikiz olmasına yol açıyor.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 20:16