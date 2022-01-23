Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini corona virüs ayırdı

Rize'de corona virüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Neriman Kösem, entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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23/01/2022

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Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini corona virüs ayırdı

Rize'de 8 aylık hamile kadın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce corona virüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

23/01/2022 13:24
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TAGS: corona virüs, haber, Neriman Kösem
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