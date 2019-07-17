Anne ve Kızı Birkaç Saat Arayla Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta, anne ve kızın birkaç saat arayla ölmesi, üzüntüye yol açtı.

Politis gazetesi, sözde “Lisi (Akdoğan) Belediyesi ve Belediye Meclisi” dün bir açıklama yaparak, uzun yıllardır belediye meclis üyeliği yapan ve çalışmalarıyla büyük katkılar sağlayan 54 yaşındaki Eleni İoakim’in ve 87 yaşında olan annesi Maria İoakim’in hayatlarını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini yazdı.

Gazete, 54 yaşındaki Eleni İoakim’in uzun bir süredir kanser tedavisi gördüğünü yazarken annesinin, ölüm nedenine yer vermedi.

Habere göre anne ve kız, bugün defnedilecek.