“Anneannenin sitemiyle oluşan ödüllü bir yapıt”

Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden Kıbrıs Developments’in Direktörü Çağatay Özbirim inşaat sektörü ve şirketinin başarılarıyla ilgili konuştu, şu anda sürdürdükleri proje olan Kıbrıs Town House’u anlattı

Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, yıllarca yaptıkları her projede kalite ve sürdürülebilirlik noktasının kendileri için en önemli konu olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta, inşaat ve gayrimenkul sektöründe 33 yıllık deneyime sahip öncü kuruluşlardan Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim ile en son projeleri olan Kıbrıs Town Houses’da buram buram Kıbrıs kokan, samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Proje içerisinde Kıbrıs’ımızın kültürel ve mimari değerlerine gösterilen hassasiyet gözden kaçmayacak derecede kendini hissettiriyor. Komşuluk ilişkilerini eski günlerdeki gibi canlandırmaya vesile olması için proje içerisinde bir Köy Meydanı yapılmış. Üstelik bu meydanda bir Köy Kahvesi de var. Mimarisi ile, detayları ile tam bir Kıbrıs Köy Kahvesi. Köy kahvelerinde görmeye alıştığımız iskemlelerde oturup kahvelerimizi yudumlayıp, macunlarımızdan tadarken, işte bu samimi röportajı yaptık.

Soru: Buradaki projeden başlayalım nedir detayları Kıbrıs Town Houses’un? Nasıl bir çerçevede yapıldı burası?

Özbirim: Kıbrıs Developments olarak bizim yaptığımız projelerde birinci öncelik, o bölgemizde unutulmuş, terkedilmiş tarihi ve kültürel eserler veya ibarelerin tespitini yapmaktır. O unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş eserleri tekrardan hayata geçirme, projemizin parçası haline getirme ve farkındalık yaratarak bunları yine ön plana alma birinci hedefimizdir. Planlamaya buradan başlıyoruz. Dolayısıyla bu projemizde de, tıpkı bir önceki projemizde unutulmuş Milos değirmenlerini hayata geçirdiğimiz gibi yine unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi işlemek istedik.

Kıbrıs Town Houses projemizde oğlum Harper Özbirim’in anneannesine, babaannesine gittiğinde onların bazı yakınmaları ve anlattıklarından etkilenmesi ile yola çıktık. Anneannesi veya babaannesi “İşte artık o eski şeyler yok oğlum, o komşuluk ilişkileri yok, gelen giden yok, herkes teknolojiye bağımlı şu anda, hani o çocukların cıvıldayışı” diye sürekli şikayet ederken oğlumun aklına böyle bir proje geldi.

Eski komşuluk ilişkileri kalmadığından yola çıkarak projemizi iç avluların olduğu ve konutların zeminlerde olduğu bir proje tasarlamak istedik. Kıbrıs Town Houses’da içi avlular ve geçmişte yaşanılmış ve bugün unutulmaya yüz tutmuş o samimiyetleri, komşuluk ilişkilerini günümüze taşıma esası bu projeye damgasını vurdu. Her blokta kendisine ait hem avlusu, hem iç avlusu olan konutlar planladık. Projenin tamamının girişinden başlayarak eski Kıbrıs kapıları ile süsledik. Kıbrıs'ın simgesi haline gelmiş Kıbrıs kapılarıyla, kemerlerimizle başlayarak, sitenin ortasına da Köy Meydanı oluşturma arzusu ile yola çıktık. Eski köy meydanlarında yapılan düğünler, köy meydanında olan köy kahvesi gibi gelenek ve göreneklerimizi yeniden hayata geçirmek istedik. Geniş bir alana yayılmış konut projemizde bulunan Köy Meydanı’nda yaptığımız köy kahvesi de tüm mimari özellikleri dikkate alınarak uygulandı. Kıbrıs Town Houses işte bu eski samimiyetleri ve kültürü günümüze taşıma hedeflenerek hayata geçirilen bir proje.

Kıbrıs Town Houses projemizde apartman dairesi, yarı müstakil avlulu konut, tek kat engelsiz ve tam müstakil villa olmak üzere Solo, Compact, Concept ve Tailor Made isimli 4 farklı modelden oluşan projede tek yatak odalıdan 4 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatifler yer alıyor.

Soru: Kaç konut var? Proje kaç metrekareden oluşuyor?

Özbirim: Toplam bütün arazi 50 dönümden oluşmaktadır. Birinci etabımız şu an tamamlanmak üzere olan 151 konut, ikinci etabımız ise 74 konut. Toplamda 225 konutluk bir yerleşim, bir köy yeri diye düşünebiliriz. Bu köyün içerisinde yaşayanların düşünün ki o samimiyetleri kurabilecekleri mekanların, köy meydanının, kendi etkinliklerini yapabilecekleri bir etkinlik alanlarının oluşturulduğu ve tabii ki buna ek olarak günümüze dair güncel yaşam alanlarının ihtiyaçları da dahil edilerek, yüzme havuzları, çocuk oyun alanı gibi birçok yan tesisin ve aktivitenin olduğu bir yatırım.

Anneannenin sitemiyle ortaya çıkan bir yapıt

Soru: Günümüze uyarlanmış şekli de var, akıllı evler mesela. Bunu biraz açacak olursak akıllı evler nasıl tasarlandı?

Özbirim: Şimdi tabii ki gençler tamamen teknolojiye endeksli olduğu için onları şu anki yaşam tarzlarından da tamamen koparamayacağımızı da düşünerek, hem teknoloji de olsun, hem de o eski kültürümüzdeki değerler de unutulmasın dedik. Geçmişle geleceğin bir sentezi, harmanlanmış hali gibi. Elbette teknolojiyi kullanalım, elbette yenilenelim, elbette günümüzü yaşayalım ama geçmişi unutmadan ve kaybetmeden yaşayalım. Düşüncemizin özünü bu oluşturur aslında.

Akıllı evler de bugün akıllı telefonlar gibi çok basit kullanımı olabilen ancak tabii geçmişte daha büyük maliyetleri olsa da şimdilerde çok da uçuk miktarların olmadığı bir sistem. Dolayısıyla projeye entegre etme ve bunu vatandaşla buluşturmak daha kolay oldu. Akıllı evler bazı mekanizmaların teknoloji yardımı ile tek noktadan çalıştırılmasını kapsıyor. Akıllı ev sistemlerinin yer aldığı evlerde, kişiler farklı modlarına, ruh hallerine göre senaryolar programlayıp devreye alarak evlerini de o hale getirebiliyorlar. Bu nedenle de akıllı ev sistemlerinin opsiyonel olarak inşaat aşamasında entegre edilebildiği ev tiplerini mOod olarak isimlendirdik. Opsiyonel olarak sunulan bu teknolojik imkanların yanı sıra, kültürel öğeleri de hep bir arada bu projede hayata geçiyoruz.

Soru: Kıbrıs Developments’i diğer şirketlerden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Neden bir vatandaş Kıbrıs Developments’i seçmeli?

Özbirim: Kıbrıs Developments çıtasını sürekli yükselten, dünyadaki teknoloji ve enerji tasarrufu ile vizyonel tüm proje çalışmalarını takip eden bir şirket. Sürdürülebilirlik bizim için önemli. Biz bir de yurtdışında sürekli Gayrimenkul ve Konut sektörünün Oscarları olarak bilinen yarışmalara da katılan bir firma olduğumuz için dünya firmalarıyla yarışır pozisyondayız ve o kriterlere uygun proje üretmek zorundayız. Biz tabii üretmeden önce kültüre, teknolojiye, çevreye, her şeye sahip çıkıyoruz. Bütün bunlara sahip çıkarken de dünya nelerle mücadele ediyor, nelerle yarışıyor noktasında da bunları takip eder pozisyondayız. Marka olan standartları da takip ediyoruz. Mesela bu projede uyguladığımız Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyonu olan BREEAM sertifikası var. Bu sertifikayı Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip Kıbrıs Town Houses’ta %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakalayarak sürdürülebilir yapılar yarattık. Bu projenin tamamı bu sertifikaya uygun üretilmiştir.

İşte bu dünya standardını yani BREEAM’i projemizde en iyi şekilde uygulayıp, kültürümüzü, sanat ve teknolojiyi de projenin içerisine koyup harmanlayarak yaptığımız projede nihayetinde dev şirketlerin arasında, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan Sign of the City Awards’da “En iyi konut”, “En yeşil bina” ve “En iyi pazarlama kampanyası” kategorilerinde Premium Proje ödülünü alarak ülkeye döndük.

Kıbrıs Developments’in tercih edilme sebeplerinden en büyüğü bu olabilir. Bir de biz ailece çalışıyoruz. Projeler bizim evladımız gibi oluyor. Proje bitinceye kadar ben özellikle sahadan çıkmıyorum. Her noktasında bir dokunuş yapmak durumundasınız sizin ruhunuzu yansıtması açısından. Bunu da konut sahipleri veya ziyaret edenler söylüyorlar.

Ben yeşile ve ağaca çok meraklıyım. Benim olduğum her noktada yeşil ve ağaç mutlaka planlanması gereken bir şeydir. Bir kere yeşilsiz yaşam mevzubahis olamaz ve tüm bu hassasiyetlerimiz de bir araya geldiğinde başarı kaçınılmazdır. Konutları projeyi bitirmeden satabilmemiz de bize verilen en büyük ödül diye düşünüyorum. Çevre düzenlemesi de daha inşaat aşamasındayken yapılıyor. İnsanlar projeyi görmeye geldiğinde şantiyedeymiş gibi hissetmiyor.

Soru: BREEAM sertifikasını biraz açacak olursak. Tam olarak nedir? Neden bu kadar önemlidir?

Özbirim: İşin aslı BREEAM sertifikası sürdürülebilirliktir. Güneşten maksimum enerji tasarrufu ve enerjiyi kaynak olarak kullanmadır. İzolasyon tedbirleri ve materyallerin ısı kaybını önleyici materyallerin oluşu BREEAM sertifikasının esasıdır. Kıbrıs Town Houses’da kullanılan bütün materyaller BREEAM sertifikasına uygun ihale edildi, tedarik edildi ve yapıldı. Örneğin inşaatta kullanılan tuğla, yalıtımlı cam, armatür ve diğer malzemeler enerji tasarruflu ve sertifikalı ürünlerden seçildi.

Kalitenin daha da artırılması noktası da ciddi bir kriter. Mesela duvarlar normalde 25 santimetrelik öngörülüyordu. Şimdi BREEAM sertifikası ile birlikte 35 santimetrelik duvarlar yapmak mecburiyetindeyiz. Bu da iyi ısı yalıtımı anlamında ve sağlamlık açısından da önemli. Keza su tasarrufu tarafı ve bunun gibi bir çok örnek ortaya koyabiliriz. BREEAM sertifikası uluslararası bir standarttır.

Soru: Kıbrıs Developments’in müşteri portföyü nedir? Yabancı mı yoksa yerli vatandaşlara mı daha çok ev satıyorsunuz?

Özbirim: 9 aylık bir sürede 151 konutun şu anda yüzde 70’i satıldı. Yapılan satışların içerisinde yüzdelik olarak baktığımızda yüzde 20’si Kıbrıslılara, yüzde 70’i Türkiye'ye ve yüzde 10’u da Norveçlilere satıldı.

Soru: Firmanız ciddi ödüller topladı. Bu noktada bunu neye borçlusunuz?

Özbirim: Mevcutta alınan ödüller var ve bunun yanı sıra proje tasarlarken ödüllü projeler yaratma tutkusu da işin içine giriyor. Ödüle ulaşmanın standartları belirleniyor. Ona göre teknik şartnameler oluşturuluyor. Sahada da bunun uygulaması bir tamam yapılıyor.

Projeyi sıfır hata ile bitiriyoruz. Genelde bazı insanlar bazı noktaları şov diye yapar. Mesela göstermiş 6 metre ağaç ama orada hiç birşey yok. Bizde tam tersidir bu.

Neden Kıbrıs Developments noktasında söylememiz gereken şeylerden biri de ülkenin kanayan yarasıdır diye değinmek istiyorum. Ben bütün projelerimde konutlarımı teslim tarihinden altı ay, sekiz ay önce erken teslim ve eş zamanlı tapu verebilen ender firmalardanım. Bunun önemli nedeni de planlamadır. Doğru planlamanın yanı sıra Kıbrıs Developments bir ekip çalışmasıyla hareket ediyor. Proje ekibi ayrı, kamu tarafındaki ekip ayrı çalışıyor. Hem masada, hem sahada, hem kamuda bir bütün olarak çalışan bir kurumuz.

Kıbrıs’ta bir standart var evet ama kaliteniz ne kadar standarttadır. Bu göreceli bir şeydir. Hangi standartta iş yaptığınızı kriterler gösterir. Ben bunu bütün Kıbrıs’ta müteahhit arkadaşlarımla paylaşan birisiyim. Ben hiç sırları olan biri değilim. Yaptığımız ürün ortadadır. Bunlardan biri de Dubai'de ve Türkiye’de ödül aldı. KKTC'de de 10’un üzerinde ödülümüz var. Evet ödül alıyoruz ama bunların bir içeriği olduğu için ödül alıyoruz.

Soru: Sosyal Sorumluluk alanında ne gibi projeler yürütüyorsunuz?

Özbirim: Sosyal sorumluluk projelerinde hassas olduğumuz en büyük konu Kıbrıs adasının tarihi boyunca yeşil ada olarak anılması sebebiyle ağaca ve ormana olan hassasiyetimiz. Bizim firmamıza ait çok sayıda orman alanı var. Her projemize ait kendi bölgesinde, Belediyenin veya Orman Dairesi’nin orman dikilmemiş alanlarında mutlaka bir ormanımız vardır. Bu projeye başlamadan önce, daha hiç bir şeye başlamadan projenin karşı tarafında orman oluşturduk. Bir diğer önceliğimiz olarak ülkemizde sanatçıya çok önem veriyoruz. Kendimizin yakın olduğu sanatçı arkadaşlarımız vardır onlarla birlikte proje üretiyoruz. Birlikte ürettiğimiz şeyler bizi mutlu ediyor. Her lansman aktivitesinde sanata dair bir etkinlik oluyor. Bunu biz kendimize görev görüyoruz İnsan sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz. Her yıl örnek firma olarak gösteriliyoruz. Bunu profesyonel firma ve kendi ekiplerimizle sürekli denetlemek suretiyle yapıyoruz. Sitelerimizde maksimum engellinin kullanabileceği bir ortam hazırlamaya çalıştık. Sadece evlerinde değil, tüm site alanında engelsiz yaşamı destekleme noktasında ilerliyoruz. Hatta bu projelerimizde ilk satılan Solo adını verdiğimiz evlerimiz engelli uyumlu evler oluyor.

Ayrıca her proje lansmanında birçok alanda farkındalık yaratmak adına da çalışmalar yapıyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay düzenlediğimiz showhouse lansmanını, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizden ilham alarak, metaforik olarak %1 konsepti ile bütünleştirdiğimiz etkinlik ile kültürel değerlerimize, doğaya ve sanata sahip çıkmayı da teşvik etmeyi hedefledik. Tüm projelerimiz tükenmiş veya tükenmeye yüz tutmuş bütün değerlerimizin karşısında durmayı amaçlıyor. Esasen geri dönüşüm noktasındaki bütün projeleri biz destekliyoruz. Farkındalığı yaratma adına bunlara eğiliyoruz.

Soru: Sektör için ne gibi bir genel mesaj vermek istersiniz?

Özbirim: Bir kere bahsetmiş olduğumuz tüm yaşam standartlarının unutulmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bütün bunlar unutulmadan yaşam standartlarını yukarıya doğru çekmek, dünya standartlarına getirmek ama sadece konutta değil alt yapısıyla birlikte. Altyapısız bir üstyapı kaostur. Eğer alt yapı yapılmazsa, zaman içerisinde kullanılamayacak bir duruma geliyor. Sektöre bu konuda hassas olmalarını öneriyorum. Konut kalitelerini üst düzeye çıkarma noktasında Akdeniz standardını yakalamak gerek. Nitelikli işler yaparsanız nitelikli insanlar kazanıyor olursunuz.