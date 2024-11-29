Annelik Estetiği Nedir, Neleri Kapsar?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Deniz, Yağmur Düşer ile Yaşama Katkısı Olsun programında annelik estetiği ve doğum sonrası kadın vücudunda meydana gelen değişikliklere yönelik estetik çözümleri anlattı.

Dr. Deniz, annelik estetiğinin, doğum sonrası vücutta oluşan deformasyonların tedavisi olduğunu belirterek, en sık yapılan işlemler arasında meme ve karın estetiğinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, her kadının gebelik ve kilo verme sürecinin farklı olduğuna dikkat çekerek kollarda, bacaklarda ve bel bölgesinde de estetik uygulamalar yapılabileceğini vurguladı.

Ameliyat süresi konusunda önemli bilgiler paylaşan Dr. Deniz, uzun operasyonların komplikasyon riskini artırabileceğini ve bu nedenle ameliyat süresinin 6-7 saati geçmemesi gerektiğini ifade etti. Dr. Deniz, operasyonların genellikle iki işlemle sınırlandırıldığını ekledi.

Ameliyat öncesi annenin gelecekte başka bir gebelik isteğinin olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Deniz, yeni bir doğum planı varsa işlemlerin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

İyileşme süresiyle ilgili de bilgi veren Deniz, işlem türüne ve hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak bu sürecin değiştiğini, masa başı çalışanların 3 haftada, ağır işlerde çalışanların ise 6 haftada işlerine dönebileceğini ifade etti.

Dr. Deniz, son yıllarda estetik işlemlerde cihaz kullanımının arttığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Vaser liposuction gibi teknolojiler, yağ alımı sırasında deri sıkılaşması sağlarken iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ultrasonik enerji ile yapılan liposuction, daha homojen sonuçlar veriyor ve iyileşme sürecini kolaylaştırıyor."

Meme protezlerinde yuvarlak ve damla şeklindeki iki seçenekten bahseden Dr. Deniz, hastanın estetik beklentilerine ve vücut yapısına göre seçim yapıldığını belirtti. Yuvarlak protezlerin dekolte eksikliği yaşayanlarda, damla protezlerin ise doğal bir görünüm isteyen annelerde tercih edildiğini söyledi.

Son olarak, karın germe işlemlerinin bir kilo verme yöntemi olmadığını hatırlatan Dr. Deniz, bu işlemin vücut şekillendirme için yapıldığını ve uygun kiloya ulaşmış hastalarda en iyi sonuçların alındığını ifade etti.