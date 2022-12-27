Annelik içgüdüsü kurtardı!

27 yaşındaki Hannah Cole adlı İngiliz kadın, 20 haftalık hamileyken suyu geldikten sonra Bradford Kraliyet Hastanesine (BRI) kabul edildi. Doktorlar ertesi gün bebeğinin kalp atışının tespit edilmediğini ve anne karnında öldüğünü söyledi.

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ"NÜ DİNLEDİ

Ancak oğlunun hala hayatta olduğuna dair bir 'içgüdü', Cole’u hastaneden son bir tarama istemeye teşvik etti ve o zaman doktorlar tekrar kalp atışı buldu. Oakley Cole-Fowler adlı bebek nihayet 24 hafta ve üç günlükken 30 Ekim'de sadece 780 gram olarak dünyaya geldi.

"NOEL MUCİZESİ"

Cole tarafından yapılan açıklamada, "Çok stresli bir dönem yaşadım. Bebeğim doğduktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak o benim Noel mucizem” dedi.

"KÜÇÜK BİR SAVAŞÇI"

Cole, oğlunun asıl doğması gereken zaman olan 9 Şubat 2023'e kadar hastanede kalacağını belirterek, “O küçük bir savaşçı. Durumu birkaç aydır inişli çıkışlı” dedi.

8 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU

Diğer taraftan Oakley, bağırsaktaki dokuların iltihaplanıp öldüğü Nekrotizan enterokolit adlı bir hastalığın teşhisi konulduktan sonra sekiz günlükken bir ameliyat geçirdi. Küçük çocuk, ayrıca bir bağırsak torbası taktırdı ve gelecek baharda başka ameliyatlarla karşı karşıya kalacak.

Nekrotizan enterokolit bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir hastalığa deniliyor. Nekrotizan enterokolit en sık prematüre bebekleri etkiliyor ve vakaların yüzde 60 ila 80'ini bu bebekler oluşturuyor. Hastalık, genellikle doğumdan 3-12 gün sonra ortaya çıkıyor.

Cole, "Umarım onu birkaç ay içinde eve götürebileceğiz. Şu anda evde olmadığı için biraz kaybolmuş hissediyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Genç anne, ayrıca Oakley'nin bir zamanlar solunum cihazına bağlıyken, artık herhangi bir yardım almadan nefes aldığını ifade ederek, "Onu eve götürdüğümüz zaman normal bir aile olabiliriz" dedi.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Cole, Oakley ile hamileliği sırasında gördüğü muamele hakkında şikayette bulundu. Bradford Eğitim Hastaneleri NHS Foundation Trust’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu anda Cole ile paylaşılmakta olan soruşturmamızı tamamladık. Oakley'in doğumundan dolayı kendisine ve ailesine tebriklerimizi göndermek ve onun uzun yenidoğan yolculuğunda iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz” denildi.

Ekim ayında, Bradford Eğitim Hastaneleri NHS Foundation Trust'ta ebelik direktörü Sarah Hollins ise "Hastanemize olan güvenin kaybolmaması adına Bayan Cole'un aldığı tedavi ve bakımla ilgili olarak yaşadığı sıkıntı ve endişeden dolayı en içten özürlerimi sunmak istiyorum” denildi.

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27/12/2022 09:30