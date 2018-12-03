HABER KIBRIS

Annelik şansını artıran gıdalar

ads
03/12/2018

Annelik şansını artıran gıdalar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, “Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler sağlıklı ve doğru beslenerek bu şanslarını artırabilirler” dedi ve listeyi şöyle sıraladı.

SEBZELER
Yeşil yapraklılar: Ispanak, pazı ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artırıyor.

Brüksel lahanası: Folik asit açısından zengin olduğu için döllenmiş olan yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.

Patates: C vitamini açısından zengin ve lüteal faz yetmezliği olan kadınlarda faydalı oluyor.

Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklarda yumurtlama oranlarını artırıyor.

MEYVELER 
Nar: C vitamini içeriğiyle progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesini kolaylaştırıyor ve rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Avokado: E vitamini, rahmin iç tabakası endometriumun olgunlaşmasına katkıda bulunarak döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.

HAYVANSAL PROTEİNLER 
Yağsız et (tavuk, kırmızı et): Demir ve esansiyel yağ asitleri içerikleriyle yumurtlama sorunlarını önlüyor. Haftada 2 kez tüketmek gerekiyor.

Somon: Omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin olan somon yumurta kalitesini artırıyor.

BAHARATLAR 
Zerdeçal: C, E vitamini ile folik asit, beta karoten ve lutein gibi antioksidanlar açısından zengin olan zerdeçal yumurta kalitesini yükseltiyor.

Sarımsak: Zengin selenyum içeriğiyle yumurta kalitesini artırıyor.

YAĞLAR VE YAĞLI TOHUMLAR 
Zeytinyağı: Kadınlarda insülin direncini azaltarak doğurganlığın artırılmasına katkıda bulunuyor.

Kabak ve ayçiçeği çekirdeği: Sağlıklı bir üreme sistemi için gerekli olan çinkoyu yüksek oranda içeriyorlar.

KURUYEMİŞLER 
Badem: E vitamini ve omega 3 yağ asitleriyle yumurta kalitesini artırıyor.

Ceviz: Omega 3 yağ asitleri, magnezyum ve lif açısından zengin. Antioksidan etkisiyle yumurta kalitesini artırıyor.

KURUBAKLAGİLLER 
Mercimek ve fasulye: Bitkisel protein, lif ve B vitamini içerikleriyle kadınlarda yumurtlama oranını artırıyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: anne, haber, kıbrıs, hamikle, annelik
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.