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Annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı

İsveç Göçmenler Ofisi, annesi öldürülen 6 yaşındaki çocuğu kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı alınca, kararın iptali için imza kampanyası başlatıldı

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16/10/2018

Annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı

İsveç Göçmenler Ofisi, geçen yıl annesi öldürülen 6  yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı.

 

Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen'in haberine göre, geçen sene  annesi evinde öldürülen Denis isimli çocuk kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır  dışı edilecek.

 

Göçmenler Ofisinin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için  küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde  karara vardığı kaydedildi.

 

Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi,  Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini  anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

 

İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta  olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler  Ofisince kabul edilmediğini söyledi.

 

Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek  sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman  dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz." dedi.

 

Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza  kampanyası başlatıldı.

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TAGS: Annesi öldürülen çocuğa sınır dışı kararı, haber, kıbrıs,
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