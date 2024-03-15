"Annesi” oyunu ertelendi

Girne Düşünce Derneğinin bu akşam sahneleneceğini duyurduğu, “Annesi” oyunu ertelendi.

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15/03/2024

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"Annesi” oyunu ertelendi

Girne Düşünce Derneğinin bu akşam sahneleneceğini duyurduğu, “Annesi” oyunu ertelendi.

Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel yaptığı yazılı açıklamada, Antilogos Tiyatrosunun bu akşam Girne Oda Tiyatrosunda sahneleyeceği “Annesi” oyunu, yabancı ülkeden gösteri maksadıyla gelecek ekibin kaymakamlıktan izin alması gerektiği kuralının kendilerine geç bildirildiği için oyunu ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Tüzel, oyunun sahnelenme süreci için yeniden bilgilendirme yapılacağını söyledi.

15/03/2024 15:54
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TAGS: oyun, sahne, gösteri,
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