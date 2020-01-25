Annesinden 8 dakika sonra çıkarılan Miraç yürek yaktı

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 6 aylık hamile olan annesi Pınar Dişli'den 8 dakika sonra kurtarılan 12 yaşındaki Miraç, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD, iki kişinin deprem enkazından sağ kurtarıldığını açıklamıştı ancak kötü haber geldi. Depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki Miraç Dişli isimli bir çocuk enkaz altından çıkarılmıştı. Ancak minik Miraç'ın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

25/01/2020 19:47