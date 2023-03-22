Annita Dimitriu Umman’da KKTC temsilcilik ofisi olmasından hoşnut değil

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi bulunmasından hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi olmasından duyduğu hoşnutsuzluğu Güney Kıbrıs’ta yeni atanan Umman Sultanlığı büyükelçisi Mohammed Abdullah Al-Nahdi’yi dün Rum Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede dile getirdi. Büyükelçi Al-Nahdi, Dimitriu’ya cevaben, ülkesinin “uluslararası hukuk ihlallerine karşı olduğunu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını her fırsatta desteklemeye devam edeceğini” söyledi.

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22/03/2023 10:36