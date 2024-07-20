Annita Dimitriu’dan Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle ''protesto mektubu''

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu BM Güvenlik Konseyi’nin daimi ve daimi olmayan, AB üyesi, Orta Doğu ve İran körfezi ülkelerinin meclis başkanlarına Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle “Kıbrıs sorununun toplumlar arası çatışma değil uluslararası istila ve işgal sorunu olduğu” iddiasına yer verdiği “protesto mektubu” gönderdi.

Alithia’nın Rum meclisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Türkiye’yi, Kıbrıs’ı “istila etmek ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin topraklarının yüzde 37’sini 50 yıldır işgali altında tutmakla” suçlayan Dimitriu, “bunun, BM Anayasasının ve Uluslararası Hukukun ihlali demek olduğunu” savundu.

Annita Dimitriu “uluslararası meşruiyet ilkelerinin uygulanmamasının, Kıbrıs sorununun toplumlararası bir çatışma değil uluslararası istila ve işgal sorunu olduğunu gösterdiğini” savunduğu mektubunda, “uluslararası dayanışma ve desteğin büyük önem kazandığını” öne sürdü.

Dimitriu, mektubunun muhatabı bütün denklerine “Türkiye’nin uluslararası hukuka uyması için yetkileri çerçevesinde, çok taraflı ve ikili düzeylerde nüfuzlarını kullanmalarını ve Rum yönetiminin ve liderliğinin Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulmak için sürdürdüğü çabaya beyan etmiş oldukları desteği yeniden teyit etmelerini” istedi.

-“Bir gece ansızın gelebilir”

Aynı gazete Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle dün yayımlanan, “bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim” şarkı sözlerinin eşlik ettiği videoyu haber yaptı.

Haberine “’Bir Gece Ansızın Gelebilir’…Türkiye Savunma Bakanlığından Kışkırtıcı Video… 1974’ten Görüntülerle İstila Öncesi ve Ordularının Bugünkü Durumuyla İlgili Video Yayınladılar” başlık ve spotlarını attı.

-“Kıbrıs’ta taksim hiç olmadığı kadar belirgin”

Haravgi’ye göre sözde "Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun “Kıbrıs’ta taksimin hiç olmadığı kadar belirgin olduğunu tarihi bir noktada olunduğunu” söyledi. “1974’ten beri yaşadığımız güvenlik duygusunu aşalım” diyen Yoannu, 50 yıldır bir var olan güvenlik duygusunun “geçicilik yaratan sahte bir duygu olduğunu” savundu.

Yoannu, darbeye karşı direnenler için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada “unutmuyorum” sloganının slogan olarak kalmaması, yaşam tarzı olması gerektiğini öne sürdü ve “Kıbrıs Türk toplumuna kararlılıkla yönelmeli ve yararına politikalar ile Kıbrıs Türk toplumunun güvenini kazanmalıyız.” dedi.

Simos Yoannu “Maraş’ı kaybederlerse Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin ölümcül şekilde değersizleşeceği” görüşünü ortaya koydu ve “bu olursa kaybedeceğimiz yalnız Kıbrıs’ın yarısı olmaz. Risk, Kıbrıs’ın ve halkımızın tamamı ile ilgili olur.” ifadesini kullandı.

-“Yapanların ağır sorumlulukları var”

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “temel özgürlüklerin ve insan haklarının ancak Kıbrıs sorununa sürekli ve sürdürülebilir bir çözümle tesis edilebileceğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, yukarıdakileri Yunan cuntası ve EOKA-B’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios’a 15 Temmuz 1974’te yaptığı darbe ve Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle Atina Haber Ajansı’na (ANA) açıklamasında dile getirdi.

Nikos Hristodulidis Barış Harekatı’nı ve devamındaki gelişmeleri “istila ve işgal” olarak niteledi ve bunları yapanların “ağır sorumlulukları olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis “zorluklara, sorunlara, meydan okumalara, hayal kırıklıklarına rağmen müzakereleri yeniden başlatmak ve çözüm bulmak için gerekli şartları yaratmak maksadıyla ellerinden geleni yaptıklarını” savundu.