Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak

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31/08/2023

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Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak

 Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi 1 Eylül Dünya Barış Günü olan yarın Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Örgütler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı  önünde yapılacak basın açıklamasında “federal çözüme olan inancın altı çizilecek, söz, yetki, karar ve iktidar mücadelesi vurgulanacak”.

Açıklamada, “Barış, yeniden birleşme ve halkların kardeşliği için 1 Eylül Dünya Barış Gününde sokakta olmaya devam eden örgütler, bu yıl da emekçi halkı sokaktan gelen bu sese kulak vermeye davet etti” denildi.

31/08/2023 16:20
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TAGS: Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi
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