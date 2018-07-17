Anonimus Hareketi, Ceza Yasası'nda Öngörülen Değişiklikleri Reddettiğini Açıkladı

Anonimus Hareketi, Ceza Yasası’nda öngörülen değişikliklerin; toplumun kültür, hoşgörü ve hukuk anlayışı ile uymadığını ileri sürerek reddettiğini açıkladı.

Anonimus Hareketi Başkanı Barış Mamalı yaptığı yazılı açıklamada, “dış mihrakların telkin ve baskısı ile ihtiyaç olmayan yeni yasal düzenlemeler yapılmak istendiğini” savunarak, dinleme, takip ve muhbirlik konuları yanında Ceza Yasası’nda yapılmak istenen bir dizi değişiklikle insanların kolayca terörist ilan edilmek istendiğini öne sürdü.

Mamalı, “Yapılmak istenen değişikliklerle, Ceza Yasasına yeni suç örgütü ve hiyerarşi tanımları konmak istendiğini, ikiden fazla insanın bir araya gelmekten korkacağı bir düzen yaratmaya çalışıldığını” iddia etti.

Söz konusu değişikliklerin kötü niyetli ellerde sivil toplumun baskı ve korku altına alınacağını iddia eden Mamalı, “Bu değişiklerle amaç tüm sivil topluma korku salmak, örgütlü mücadeleyi sakatlamak ve bu tanımlamalar vasıtasıyla demokratik hakları kullanmaktan insanları caydırmaktır. Kısacası yeni bir istibdat dönemi yaratma metodu üreteceklerdir” iddiasında bulundu