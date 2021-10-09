Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmdeki sahnelerden etkilenen seyirciler baygınlık geçirdi

8'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.

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09/10/2021

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmdeki sahnelerden etkilenen seyirciler baygınlık geçirdi

​Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi. Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Venedik Film Festivali'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.

'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı.

Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı.FİLMİN KONUSU


Film, 60'lı yılların Fransa'sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Annie'nin mücadelesini anlatıyor. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Annie, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe Annie, çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

09/10/2021 16:28
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TAGS: Antalya, Altın Portakal Film Festivali, haber
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