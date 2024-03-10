Antalya Demre açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Akdeniz'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD, an itibarıyla deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depreme ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

''Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.''

DEMRE KAYMAKAMI: DEPREMİ BİZ DE HİSSETTİK ANCAK YIKICI BİR ETKİSİ YOKTU

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.

Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.