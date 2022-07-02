Antalya Döşemealtı Muhtarlar Derneği’nden DAÜ’ye Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Antalya İli Döşemealtı İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarette; Gazimağusa Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mutluyaka Muhtarı Burhan Dirensoy ile Dörtyol Muhtarı Salih Erel de hazır bulundu. Gazimağusa Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Dirensoy ve Erel, 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya Döşemealtı’na gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Başkan Altun’u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ve DAÜ’ye davet ettiklerini ifade ettiler. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Altun’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek üniversite hakkında bilgi verdi. Altun da KKTC’de ve DAÜ’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Antalya İli Döşemealtı İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, Mutluyaka Muhtarı Burhan Dirensoy ile Dörtyol Muhtarı Salih Erel’e hediye takdiminde bulunuldu. Başkan Altun da Prof. Dr. Hocanın’a Döşemealtı İlçesi’ne özgü ağaç köklerinden elde edilen boya ile el yapımı olarak üretilmiş halı takdiminde bulundu. Muhtarlar ziyaretin ardından DAÜ Kampüsü’nü ve Gazimağusa’yı gezdi.

Bu habere tepkiniz:



02/07/2022 12:07