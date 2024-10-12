Antalya Havalimanı'na inen uçağın lastikleri patladı

Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescilli uçak, Münih'ten Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ iki lastiği patladı.

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12/10/2024

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Antalya Havalimanı'na inen uçağın lastikleri patladı

Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 14.10 civarında meydana geldi ve iniş sırasında lastiklerin patlamasıyla uçak güvenli bir bölgeye park edildi. Uçuş trafiği ise herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.

12/10/2024 22:13
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TAGS: Antalya Havalimanı, uçak,
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