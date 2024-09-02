Antalya Kepez Drag Yarışları'nda İbrahim Erülkü 3. Oldu

Antalya Kepez Drag Yarışları 2024 sezonunun ilk yarışında Kıbrıslı Türk yarışçı İbrahim Erülkü, kendi kategorisinde üçüncü olmayı başardı. İlk kez katıldığı bu yarışta elde ettiği derecesiyle dikkat çeken Erülkü, performansıyla izleyicilerden ve yarışseverlerden büyük alkış aldı.

Yarış sonrası duygularını paylaşan İbrahim Erülkü, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl başlasam bilmiyorum ama öncelikle yanımda olan tüm dostlarıma, abilerime, kardeşlerime, benden emeğini esirgemeyen mekaniklerime, yol arkadaşlarıma, parçacımı, ayarcımı ve sponsorlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. İlk yarışım olmasına rağmen ufak tefek arızalar ve sorunlarla karşı karşıya kalsak da hep birlik ve beraberlik içinde bunları çözmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Kategorimde 'best time' bende olmasına rağmen, iki kez aynı araçla yarışırken vites kaçırmamdan ötürü yarı final yarışında kaybederek 3. oldum."

Erülkü, tüm destekçilerine teşekkür ederek, bir sonraki yarışta daha hazırlıklı olacağını ve hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.