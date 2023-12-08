Antalya ve Bodrum'da yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli yağışla birlikte ev ve yollar su altında kaldı. Bodrum'da mahsur kalan 4 kişi ve 1 kediyi, itfaiyeciler kurtardı. Öte yandan Türkiye'nin Marmara ve Akdeniz Bölgesi dahil güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Antalya'da yağmur etkisini gösterdi. Serik ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetini artıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde rögarlardan taşan sular bir okulun önündeki sokağa doldu. Öğrencilerin okula gelişte zorlandığı yolda, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

Kadriye Mahallesi 181. Sokak'ta da bazı evlerin bahçelerini su bastı. Serik Belediyesi itfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belek- Kadriye turizm yolunda da yağmur suları birikti. Araçlarıyla oteller bölgesine gidenler zor anlar yaşadı.

Bazı araç sürücüleri suların çekilmesini bekledi, bazı mahallelerde çilek seraları su altında kaldı. İlçede yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini yitirdi.

ANTALYA- KONYA KARA YOLUNDA ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğleden sonra kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Kara yolunda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme araçları yolda biriken karları temizlemek için çalıştı. Polisler de Akseki- Seydişehir yolunu kullanacak sürücüleri zincir kullanmaları konusunda uyardı.

BODRUM'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla için yaptığı uyarının ardından Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.