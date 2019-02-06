Antalya ve Muğla'yı fırtına vurdu

Antalya ve Muğla'da fırtına etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken, birçok ağaç da devrildi. Bazı seralar da fırtına nedeniyle zarar gördü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün bazı okullarımızın çatılarında, çevre duvarlarında yıkılmalar var. Yine sera alanlarımızda zararlarımız oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri var. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu. Ama şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz" diye konuştu.