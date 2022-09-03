Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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03/09/2022

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Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sahiline bırakılan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili'nde sabah saatlerinde bir grup düzensiz göçmenin şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sahile, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 15 düzensiz göçmeni Karadağ mevkisinde yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden biri, 14 kişiyle Kıbrıs'a gitmek için denize açıldıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrelle vererek denize bıraktığını ifade ettiği öğrenildi.

Göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

03/09/2022 14:58
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TAGS: Antalya, düzensiz göçmen
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