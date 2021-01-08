Antalya'da bir kadın, kendisine sabaha kadar işkence eden erkeği öldürdü

Antalya Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki M.İ. ile iddiaya göre gece boyu tartıştı.

Tartışmanın ilerleyen bölümünde Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.

İddiaya göre Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine M.İ, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen adamın üzerine av tüfeği ile ateş etti. M.İ., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, M.İ. gözaltına alındı. Kadının aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü.

Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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08/01/2021 11:15