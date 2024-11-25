Antalya’da büyük tehlike atlatıldı: Yanan uçak sabıkalı çıktı

Antalya Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde büyük bir tehlike atlatıldı.

Rusya’nın Sochi Havalimanı’ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi ve RA89085 tescilli uçak, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na inişi sırasında kuleye acil durum deklare etti ve sol motorunda yangın başladığını bildirdi.

Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, hızla pist başına yönlendirildi.

Uçak, saat 21.34’te Antalya Havalimanı’na teker koyduğu sırada sol motorundaki yangın büyüdü.

Yangına ARFF ekipleri tarafından 23 saniyede müdahale edilirken, yolcular ve mürettebatın tahliyesi için harekete geçildi.

Uçağın kapılarından açılan hava yastıkları sayesinde saat 21.43’te 89 yolcu ve 6 mürettebatın sağ şekilde tahliyesi sağlandı.

ARFF ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

YAŞANANLAR FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Uçaktaki yolcuların yaşadığı korku ve panik anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Film sahnelerini aratmayan anlarda uçağın sol motorunda yangın sürerken, kapılardaki hava yastıkları üzerinden kayarak inen yolcuların hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan bazılarının yaşadıkları korku ve panikle, “Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım.”, “Bugün bizim ölüm günümüz değil.” dediği duyuldu.

UÇAĞIN GÖTÜRECEĞİ 90 KİŞİ ANTALYA’DA KALDI

Antalya Havalimanı bu sabah 05.00’e kadar kapalı kaldı. Havalimanındaki kalkışlar askeri pistten yapıldı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, “O uçak aynı zamanda 90 kişi götürecekti. Şimdi bu 90 kişi, onlar da kaldılar. Uçak ayarlanıncaya kadar onlar geri otellere yerleştirildi. Yangına müdahale süresi ve söndürme işlemi ve yolcuların hiç yara almadan tahliyesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.” dedi.

UÇAK SABIKALI ÇIKTI

Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı.

16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody’den kalkan ve Ivanovo’ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05’te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi.

102 yolcu ve 6 mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.