Antalya'da dev dalgalar yat limanını yuttu

Turizm kenti Antalya’yı iki gündür etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Sabaha karşı yağış etkisini kaybederken saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar plajları adeta yuttu.

Fırtına en çok Kaleiçi Yat Limanı’na zarar verdi.

Oluşan dev dalgalar Atatürk Parkı boyunca uzanan falezleri dövdü. Dalga boyu falezleri aştı ve yukarıdaki evlere ulaştı. Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde bulunan falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30 metre kadar yükseldi.

Limandaki mendirek üzerinden aşan ve falezlerden dönen dev dalgalar bağlı durumdaki tur ve balıkçı gemilerine zor anlar yaşattı.

Deniz polisinin bulunduğu noktadaki kaldırım taşlarını yerinden söken deniz, yürüyüş yoluna kadar yükseldi. Beşik gibi sallanan tur teknelerini sahipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için büyük çaba sarfetti.

Gece boyu limandan ayrılmayan teknelerin sahipleri, tehlikeye rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Fenere giden mendireğin üzerinden aşan dev dalgalar balıkçı teknelerini bir sağa bir sola savurdu. Bir balıkçı teknesinde 3 kişi tehlikeye rağmen ekmek teknesinin batmaması için mücadele verdi.

Tüm çabalara rağmen halatı kopan ve açığa sürüklenen bir tur teknesi parçalanarak battı. Fırtına nedeniyle 2 küçük balıkçı teknesi de suya gömüldü.

"BÖYLE DALGE VE HAVA GÖRMEDİM"

Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, ”35 senedir limandayım böyle ne hava nede deniz gördüm. Koskoca teknemiz battı. Biz yıllardır söylüyoruz mendireğin yetersiz olduğunu. Mendireğin yükseltilmesini istiyoruz. 50’ye yakın tekne var ama hepsi hasarlı, ikisi battı. Biz mücadele etmeseydik 15 tekne daha batardı.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK KORKTUK"

Çok büyük bir fırtına olduğunu belirten Ramazan Dilsiz, ”Kaptan Acar isimli tekne battı. Allah yardımcıları olsun. Diğer teknelerde inşallah zarar görmez. 50’nin üzerinde tekne var. Dükkanlarımızda bir hasar yok. Biz de çok korktuk” dedi.

Fenere giden mendireğin üzerinden aşan dev dalgalar balıkçı teknelerini bir sağa bir sola savurdu. Bir balıkçı teknesinde 3 kişi tehlikeye rağmen ekmek teknesinin batmaması için mücadele verdi. Tüm çabalara rağmen halatı kopan ve açığa sürüklenen bir tur teknesi parçalanarak battı. Fırtına 2 küçük balıkçı teknesi de suya gömüldü. Ayrıca denizin falezlerle birleştiği noktada yoğun şekilde atık ağaç, tahta, odun parçasının olduğu görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ise dalgaya kapılma riskine rağmen, belediyenin 3 deniz otobüsünün emniyetini aldı. Batan tur teknesinin sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.