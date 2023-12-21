Antalya'da hava muhalefeti: 11 sefer iptal edildi

Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

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21/12/2023

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Antalya'da hava muhalefeti: 11 sefer iptal edildi


THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı. 

21/12/2023 09:18
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TAGS: Antalya, hava, muhalefeti, , iptal
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