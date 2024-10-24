Antalya'da kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı

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24/10/2024

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Antalya'da kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı

Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

24/10/2024 09:25
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TAGS: Antalya, kahve zinciri, molotoflu saldırı
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