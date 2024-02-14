Antalya'da selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor

Antalya'da su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bölgede Devlet Su İşleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kent merkezinde dün akşamdan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, su baskınlara neden oldu. Yoğun yağış sırasında yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, su baskınlarının olduğu ev, iş yeri ve kurumlarda tahliye işlemi yaptı.

Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, araçtakiler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Muratpaşa Belediyesinin Deniz Baykal Spor Kompleksinin suyla dolması sonucu kabinlerde hasar oluştu.

Kepez ilçesinde dolu etkili olurken bir eğlence alanında park halindeki bazı otobüs ve öğrenci servis araçları ile otomobiller suya gömüldü.

Bölgedeki son durum dronla görüntülendi.

Mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince botlara alınarak güvenli alana götürüldü.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan engelli bireyleri sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. Ekipler, mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca mobil aşevleri yardımıyla afetin yaşandığı mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

"Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de yağışların neden olduğu su baskınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tütüncü, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Çok üzgünüz. Maalesef bir can kaybımız var. Hayatını kaybeden Halil Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Eğitime ara

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat Çarşamba günü 5 merkez ilçemiz Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Kreş ve gündüz bakımevlerinin de 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Yine kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu

Kalkan Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.