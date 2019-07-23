Antalya'da turist otobüsü devrildi: 25 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 25 turist yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde M.D. idaresindeki tur otobüsü, Tekirova Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı.



Rus, Norveçli ve Polonyalı olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Kemer ve Kumluca'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların çoğunun cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.