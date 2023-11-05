Antalyaspor, 5 gollü maçta Beşiktaş'ı mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Antalyaspor mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaştı.

Antalyaspor mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maçta ilk yarının son anlarında 45+2'de Cenk Tosun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 11 dakikada 3 gol kaydetti. 46. dakikada Saric, 50. ve 57. dakikalarda Jehezkel, skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş, 80. dakikada Muleka ile bir gol bulsa da Antalyaspor maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 15 puana yükseldi. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Maçtan anlar

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

46. dakikada Dario Saric, ikinci yarının 25. saniyesinde fileleri havalandırdı: 1-1.

50. dakikada Jehezkel, Ersin Destanoğlu'nun boşa çıkması sonrası topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

57. dakikada Jehezkel, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. İsralli oyuncu çaprazdan köşeye vurduğu şutla skoru yaptı: 3-1.

80. dakikada Muleka, skoru 3-2'ye getirdi. Rebic'in yerden çevirdiği topu kaleye gönderen Muleka, skoru yaptı.

Naldo, 7 hafta sonra sahalara döndü

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif Futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.

Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.