Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, görevinden ayrıldığını açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "Ben ve bir kısım yönetici arkadaşlarım 25 Ekim'de genel kurul yapılması kararı alarak, bugün itibarıyla bu kutsal görevden affımızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

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10/10/2023

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Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, görevinden ayrıldığını açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "Ben ve bir kısım yönetici arkadaşlarım 25 Ekim'de genel kurul yapılması kararı alarak, bugün itibarıyla bu kutsal görevden affımızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, bazı yöneticilerle görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını bildirdi.

Gülel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ve bir kısım yönetici arkadaşlarım 25 Ekim'de genel kurul yapılması kararı alarak, bugün itibarıyla bu kutsal görevden affımızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor AŞ'de 13 Mart'tan bu yana başkanlık görevinde bulunan Gülel, son günlerdeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfında da başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu.

10/10/2023 11:07
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TAGS: Antalyaspor
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