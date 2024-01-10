Antalyaspor ile Gençlik Gücü Kardeş Kulüp Oldu

Antalyaspor ile China Bazaar Gençlik Gücü önemli bir protokole imza koydu. China Bazaar Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı ile Antalyaspor’un Uluslararası İlişikler ve Stratejik Planlama Müdürü Erdem Erdal protokole imza koydular. İmza töreninde G.Gücü Asbaşkanları Zeeb Choudry ve Hüseyin Reis ve sporcu sorumlusu Suat Erosal hazır bulundu.

GG’den dev altyapı atağı

Antalyaspor’un Atletik Performans Direktörü Mustafa Behlül’ün girişimleri sonrası Antalyaspor ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında alt yapılarda işbirliği ve Kardeş Kulüp antlaşması imzalandı. Başkan Osman Karamanlı, Asbaşkanlar Zeeb Choudry ve Hüseyin Reis ile sporcu sorumlusu Suat Erosal’ın hazır bulunduğu imza töreninde bir konuşma yapan Başkan Osman Karamanlı, anlaşmaya imza koymaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğini ve çocuklarımıza Antalyaspor vasıtası ile böyle bir imkan sunulacak olmasından dolayı camiamız ve yönetimimiz adına sonsuz teşekkür ederiz dedi. Karamanlı, Antalyaspor ile özellikle alt yapılarda yapacakları işbirliği ile G.Gücü’nün sporcu alt yapısında ciddi bir kazanım sağlayacağını ve bunun geri dönüşümünün Antalyaspor’a da fayda getireceğini söyledi.

Protokoldeki maddeler:

1-)A Takım, alt yapı ve temel kategorilerde turnuva düzenleme

2-)A Takım, alt yapı ve temel kategorilerde hazırlık maçı yapılması

3-)Antalyaspor tesislerinde Antrenörlük kursları düzenlemek

4-)FIFA düzenlemeleri uyarınca oyuncuların transferleri ve kiralanması

5-)Kulübümüz ve Futbol Kulübünüz arasında staj ve antrenör değişimi

6-)Eğitim programı için kulüpler arasında staj ve oyuncu değişimi

7-)Antalyaspor tesislerinde spor kampı yapılması(Bütçe anlaşmasına dayalı)

8-)Kulübümüz ve Kulübünüz arasında sürekli scouting ilişkisi(ortak keşif havuzu)

9-)Kulübümüz ve Kulübünüz ortaklığı sosyal sayfalarda ve web sayfalarında duyurulması.

10-)Sponsorlar ve hayranlar aracılığıyla tarafların gelirini artırması

11-)Spor danışmanlığı ve rehberliği, futbol gelişimi, koçluk eğitimi ve grubunuz ve akademileriniz için kurslar.