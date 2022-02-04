Antalyaspor Luiz Adriano'yu transfer etti

Fraport TAV Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

ANTALYASPOR'DAN LUIZ ADRIANO PAYLAŞIMI

Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti. Brezilya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giyen deneyimli forvet, Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

34 yaşındaki forvetin Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadığı Palmeiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi.

Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.

Antalyaspor daha önce Admir Mehmedi, Fernando Lucas Martins ve Alassane Ndao'yu transfer etmişti.

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04/02/2022 10:38