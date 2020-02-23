Antalyaspor'a büyük şok! Fenerbahçe maçında yok...
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Antalyaspor'da Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
23/02/2020
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Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Antalyaspor’da bir futbolcu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 26 ve 31. dakikalarında sarı kart gören Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.