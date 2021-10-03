Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Kırmızı-Beyazlılarda Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Yanal konusunu masaya yatıran yönetim kurulu ayrılık kararı aldı. Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

8 MAÇTA 8 PUAN

Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FESİH MADDESİ

Ersun Yanal'ın sözleşmesinde 3 aylık maaşının verilmesi halinde fesih maddesi bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 3 ADAY VAR

Akdeniz ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu yer alıyor.

ASBAŞKAN BAHAR "EN İYİ 3 HOCADAN BİRİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Lider TV'ye konuk olan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Ersun Yanal dediğiniz kişi, Süper Lig'de çalışan en önemli 3 teknik adamdan birisi" demişti.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2021 14:42