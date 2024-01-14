Antalyaspor'da İsrailli oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü atan İsrailli futbolcu Jehezkel'in sevinci tepki topladı. 28 yaşındaki futbolcu golü attıktan sonra bileğinde "100 gün... 7 Ekim" yazısını gösterdi.

Antalyaspor, İsrail - Gazze savaşına göndermede bulunan oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.