Antalyaspor'dan lider Trabzonspor'a çelme

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla bordo mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Antalyaspor'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Fredy ile 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine attı.

Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Bordo mavililerin Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme 28. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor ligde altıncı galibiyetini alarak 21 puana yükseldi.

Bu sonuçla bu sezon ilk kez mağlup olan ve Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lider Trabzonspor ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor ile arasında puan farkı da 9'a inmiş oldu.

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11/12/2021 20:00