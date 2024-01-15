Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel ülkesine dönecek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmış, Antalyaspor Kulübü tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

Sagiv Jehezkel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınmıştı.

"Pişmanım"

Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirtti.

Bu sırada yanında herhangi bir takım arkadaşı ya da teknik heyetten kimse olmadığını vurgulayan Jehezkel'in, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi.

Kişisel olarak savaşa karşı olduğunu kaydeden Jehezkel, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Maçın 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim. Yarım kalp işareti yaptım. Maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra maç sırasında yaptığım hareketin sosyal medyada yayıldığını ve tepkilere neden olduğunu anladım. İsrail'de bulunan menajerim beni aradı. 'Herhangi bir kimse ya da basına konuşma' dedi. Bir müddet sonra da Bitexen Antalyaspor yöneticilerinin beni süresiz kadro dışı bıraktığını, menajerim bana söyledi. Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından, bütün kalbimle özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim. Böyle bir tepkiye neden olabileceğini de düşünmedim."

Jehezkel özel uçakla ülkesine dönecek

Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, özel uçakla ülkesine dönecek.

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıkları Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Evren, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Jehezkel'in akşam saatlerinde özel uçakla ülkesine döneceğini bildirdi.

Sözleşmesi de fesih edilecek

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Antalyaspor, İsrailli oyuncusu Jehezkel'i kadro dışı bıraktı

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in, ülke hassasiyetlerine aykırı davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettiğini belirtti.

Boztepe, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel'in, Antalya'mın, Antalyaspor'umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."