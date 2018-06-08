Antarktika'da bile plastik bulundu!

Bilim insanları, dünyanın en büyük bakir arazilerinden olan Antarktika'da plastik ve zararlı kimyasallar bulunduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bu yılın başında üç ay boyunca, Antarktika'nın ıssız ve uzak bölgelerinden su ve kar örnekleri topladı.

Guardian'dan Matthew Taylor'ın haberine göre incelenen örneklerin çoğunda 'kalıcı zararlı kimyasallar' veya mikroplastikler bulundu.

Bilim insanları yeryüzündeki plastik kirliliğinin artması ve kalıcı hale gelmesiyle kalıcı tehlikeler yarattığı uyarısı yapıyor.

Hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) de plastik kirliliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük çevre tehditlerinden biri olduğunu açıkladı ve çok sayıda ülkenin plastik tüketimine karşı önlemler aldığını duyurdu.

'PENGUENLERİ, BALİNALARI BARINDIRMALI'

Yeni rapor Greenpeace araştırmacılarından geldi. Araştırma, Antarktika'yı çevreleyen denizleri dünyanın en büyük okyanus koruma alanına dönüştürme ve bölge ekosistemini endüstriyel balıkçılık ve iklim değişikliğine karşı koruma projelerinin bir parçası.

Greenpeace'in Antarktika'yı koruma kampanyası görevlisi Frida Bengtsson'a göre bulgular, gezegenin en uzak ve ıssız bölgelerinde de artık insanların neden olduğu kirliliğin izlerine rastlandığını gösteriyor.

Bengtsson, "Bu pisliklerin Antarktika'ya ulaşmasına engel olmak için meselenin çözümü için kaynağından harekete geçmemiz gerekiyor ve Antarktika okyanus alanının tüm baskılara karşı, penguenleri, balinaları ve tüm ekosistemi barındırmasını istiyoruz" dedi.