Antarktika’da dünya’nın en büyük balık üreme alanı keşfedildi

Antarktika’da bir buzkıran gemisinde bulunan bilim adamları, Weddell Denizi’nin zeminini süsleyen 60 milyon buz balığı yuvasından oluşan bir hazineyi gözlemlediklerinde çok heyecanlandılar. Her biri hayalet görünümlü bir ebeveyn tarafından korunan yuvaların bolluğu, bilinen en büyük üreme balık kolonisini temsil ediyor.

Alfred Wegener Enstitüsü’nden Autun Purser, kamera akışını izleyen yüksek lisans öğrencisi Lilian Böhringer köprüye çağrıldığında RV Polarstern adlı Alman buzkıranının köprüsündeydi ve balinaları izliyordu.

Geminin görevlerinden biri, Weddell Denizi’nin deniz tabanını izlemekti ve özellikle Böhringer, geminin arkasına çekilen bir tonluk kamera olan Okyanus Tabanı Gözlem ve Batimetri Sisteminden (OFOBS) canlı bir video yayını izliyordu.

Video akışında Böhringer, deniz tabanını her yöne yaklaşık her 10 inçte (25 santimetre) işaretleyen ve 93 mil karelik (240 kilometre kare) bir alanı kaplayan balık yuvalarını görebiliyordu.

Böhringer , Live Science ‘a verdiği demeçte, “Kamera [deniz tabanında] hareket ediyordu ve durmadı. Her yerdeydiler.” dedi.

Yuvalar, soğuk güney okyanuslarına özgü notothenioid buz balıkları (Neopagetopsis ionah) tarafından deniz tabanındaki çamura oyulmuş mütevazı kaselerdi. Kanlarında hemoglobinden tamamen yoksun olduğu bilinen tek omurgalılardır.

Bu nedenle, buz balıkları “beyaz kanlı” olarak kabul edilir. Purser, “Ertesi gün ev enstitüsünü aradıktan sonra muhteşem bir şey bulduğumuzu fark ettik” dedi.

İlk keşiften sonra ekip, koloninin daha geniş bir görüntüsünü elde etmek için kamerayı daha sığ bir derinliğe çekerek bölge üzerinde sonraki geçişleri yaptı.

Purser, buz balıkları gruplar halinde yuva yapma eğilimindedir, ancak “daha önce en çok görülen kırk yuva ya da buna benzer bir şeydi” dedi. Bu yuvalama alanı, kapsamlı bir araştırmadan sonra, tahmini 60 milyon yuvaya sahiptir.

Purser, “Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik,” diye ekledi. Bu yuvaların çoğuna, ortalama 1.700’den fazla yumurtayı izleyen bir yetişkin balık katıldı.

Araştırmacılar, çevredeki sudan 3,6 Fahrenheit (2 santigrat derece) daha sıcak olan bir yükselen su üzerinde çalıştıkları için genel alandaydılar. Purser, “Amacımız, karbonun yüzeyden deniz tabanına nasıl gittiğini ve su sütununda hangi toplulukların olduğunu görmekti” dedi.

Yükselen su sütununun içinde, yüzeye yakın mikroskobik zooplankton buldular, burada genç buz balıkları yumurtadan çıktıktan sonra üremek için deniz tabanına dönmeden önce yüzen büfede ziyafet çekmek için yüzdüler.

Yiyecekler nedeniyle, yükselen sularda buz balıklarının bulunması bekleniyordu. Bununla birlikte, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir üreme kolonisi değildi.

Ekip, canlı balık koruma yuvalarına ek olarak, bölgenin balık leşleriyle de dolu olduğunu keşfetti ve bu devasa buz balığı kolonisinin yerel ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve büyük olasılıkla Weddell fokları için av görevi gördüğünü öne sürdü.

Koloninin keşfi, onu Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarını Koruma Uluslararası Komisyonu altında bir Deniz Koruma Alanı haline getirme çabasına yol açtı.

Garip bir şekilde, buz balığı kolonisinin belirgin bir sınırı var gibi görünüyor. Purser, “[Koloni] penguen kolonileri gibi çok, çok yoğundan hiçbir şeye gitti” dedi. “Kumda bir çizgi gibiydi.”

Buldukları bu “kumdaki çizgi”, sıcak kabarmanın dış kenarıydı. Bunun tesadüf olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, yükselme buz balıklarının üremesi için nadir ve ideal bir ortam yaratıyor gibi görünüyor.

Polarstern ekibi, bölgeden ayrılmadan önce bu nadir ekosistemin iç işleyişini gözlemlemek için iki kamera bıraktı. Purser, Nisan 2022’de Weddell Denizi’ne dönmeyi planlıyor.

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04/12/2022 18:55