Antarktika’da ilk kez kuş gribine rastlandı

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27/02/2024

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Antarktika’da ilk kez kuş gribine rastlandı

İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) kuş gribinin (H5N1) Antarktika ana karasına sıçradığını duyurdu.

Kuş gribi Antarktika ana karasına sıçradı. İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim adamlarının Antarktika'daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu.

Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

 

27/02/2024 17:11
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TAGS: Antarktika’da ilk kez kuş gribine rastlandı
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