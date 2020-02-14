Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıkarak rekor kırdı

Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarken, Antarktika denizlerindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 9,8 azalış tespit edildi

Brezilyalı bilim insanları, Antarktika Yarımadası'ndaki Graham Land'in ucundaki 16 büyük ada zinciri içinde yer alan Seymour Adası’nda sıcaklığın 20,75 dereceye ulaştığını tespit etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (DMÖ) geçen hafta yapılan açıklamada, kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının 18,3 derece ölçüldüğü belirtilerek, bunun Antarktika'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu kaydedilmişti.

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.

Son 141 yılın en sıcak ocak ayı 2020'de yaşandı

Bu arada ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (NOAA) yapılan açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 20'nci yüzyıl ortalaması 12 santigrat olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi.

Ocak 2020’nin, ortalama sıcaklığın üstünde çıkan 44'üncü art arda gelen ay olduğuna işaret edilerek dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekildi.

14/02/2020 10:18