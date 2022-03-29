Antarktika'daki buzul böyle çözüldü

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29/03/2022

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Antarktika'daki buzul böyle çözüldü

Antarktika'daki Conger buzulunda aşırı sıcakların etkisiyle yaşanan değişim uydu fotoğraflarına yansıdı.

AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Antarktika'daki Conger buzulunun iki ayrı görüntüsünü paylaştı.

Bu yıl yakalanan uydu fotoğraflarının ilki 30 Ocak, ikincisi ise 21 Mart'ta kayıtlara geçti.

 

[Soldaki fotoğraf 30 Ocak 2022, sağdaki fotoğraf 21 Mart 2022 tarihine ait. | Fotoğraf: European Union Copernicus Sentinel-2]

Aşırı sıcaklar vurdu

Buzuldaki değişimin, 2 hafta önce kıtayı vuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı.

Güney yarım kürenin uç noktası Antarktika'da, sıcaklık sıfırın altında 11,5 dereceyle rekor kırmıştı.

Uzmanlar, küresel ısınmanın buzullar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

29/03/2022 11:29
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TAGS: Antarktika, buzul
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