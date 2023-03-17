Antarktika'daki buzullar rekor derecede düşük düzeylerde

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17/03/2023

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Antarktika'daki buzullar rekor derecede düşük düzeylerde

Antarktika bir düşük seviye rekoruna daha ulaştı. Uydularla yapılan ölçümler, Antarktika’yı çevreleyen deniz buzullarında 1979'dan beri görülen en düşük seviyeye gelindiğine işaret ediyor.

Antarktika'nın kıyı suları her yıl büyük bir değişime sahne oluyor.  Antartika'da 12 Şubat itibariyle, 2022'nin buzul erime rekoru kırıldı. 1.79 milyon km2'lik erime uzmanları endişelendirdi. 

Antarktika çevresindeki deniz buzu, 21 Şubat 2023'te 1,79 milyon kilometrekare  ile en düşük seviyesine ulaştı. Bu, 25 Şubat 2022'de ulaşılan önceki rekor seviyenin 130 bin kilometrekare altında; bu fark New York eyaleti büyüklüğünde bir alana denk geliyor. 

Bilim insanları buzun 2 milyon kilometrekarenin altına düştüğünü ikinci kez gözlemlediler.

Son yedi yılda en düşük düzeydeki deniz buzulu rekorunun üçü son yedi yılda, 2017, 2022 ve 2023’te kırıldı.

Uydularla ölçümler 1970'li yıllardan beri yapılıyor

17/03/2023 12:26
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TAGS: Antarktika, buzul, rekor
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